Telefonla dolandırıcılık şüphelisi kamera kayıtlarından tespit edilip yakalandı
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Telefonla dolandırıcılık şüphelisi kamera kayıtlarından tespit edilip yakalandı

22.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:04
Telefonla dolandırıcılık şüphelisi kamera kayıtlarından tespit edilip yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kendisini savcı olarak tanıttığı yaşlı kadının 6 bin dolar ve 5 çeyrek altınını dolandıran zanlı, kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından Denizli'de yakalandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kendisini savcı olarak tanıttığı yaşlı kadının 6 bin dolar ve 5 çeyrek altınını dolandıran zanlı, kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından Denizli'de yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran M.A (68) adlı kadın, telefonda kendisini savcı olarak tanıtan kişinin "Fetullahçı Terör Örgütü ile bağlantınız var bundan kurtulmak istiyorsanız para vermeniz gerekiyor" dediğini, korktuğu için de Metropol Kavşağı'nda bu kişiye 6 bin dolar ve 5 çeyrek altın verdiğini ancak daha sonra dolandırıldığını anladığını belirtti.

Polis, kadının şikayeti üzerine buluşma bölgesindeki 9 ayrı kamera kayıtlarını inceledi.

Çalışmalar sonunda dolandırıcılık şüphelisi M.Ö.Ç. Denizli'de yakalandı.

Alaşehir'e getirilen zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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