Telefonla Dolandırıcılık Şebekesi Şok Uygulamasında Yakalandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polis ekipleri yaptıkları şok uygulamasında telefon dolandırıcılarını yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde başlatmış olduğu şok uygulaması neticesinde durumlarından şüphelenilen aracı takibe alarak kısa süre sonra durdurdu. Durdurulan araç içerisinde bulunan B.I., K.B., ve M.M., isimli şahısların üst ve aracında yapılan aramada, uyuşturucu madde, 3 bin 100 TL, 4 adet burma altın bilezik, 1 adet kalın altın bilezik, 1 adet altın kaplama bayan kol saati, 1 adet altın küpe ele geçirildi. Polis ekipleri, şahısları detaylıca incelediğinde şahısların telefonla dolandırıcılık şebekesi olduğu ve 87 yaşındaki H.O., isimli bir vatandaşı 'Banka hesabın dolandırıcıların eline geçti' bahanesiyle dolandırdığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edildi. - SAKARYA