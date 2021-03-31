TELEFONLA ARAYIP DOLANDIRICILIK YAPANLARA OPERASYON KAMERADA
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TELEFONLA ARAYIP DOLANDIRICILIK YAPANLARA OPERASYON KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da telefon ile iletişim kurdukları kişilere kendilerini polis, hakim,savcı, kamu görevlisi olarak tanıtan ve dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilere operasyon düzenledi.

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İSTANBUL'da telefon ile iletişim kurdukları kişilere kendilerini polis, hakim,savcı, kamu görevlisi olarak tanıtan ve dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilere operasyon düzenledi. 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 10 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı belirlenen 7 şüpheli yakalandı. Operasyon anları kameralara yansıdı.

İstanbul, Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik 7 şüpheli için operasyon düzenledi. İstanbul, İzmir ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, Mustafa G.(46), Mustafa K.(44), Filiz K.(38), Kaan S.(24), Menderes A.(38), Mesut A.(37) ve Murat K.(38), yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, tümü 70 yaş üzeri olduğu öğrenilen 14 kişiyi toplamda 10 milyon TL dolandırdığı belirlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Polis merkezine getirildikten sonra emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mustafa G. ve Mustafa K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

OPERASYON ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, polis ekiplerinin şüphelilere yönelik yaptığı operasyon kameralara yansıdı. Koçbaşı yardımı ile daireye giren ekiplerin, evde gerçekleştirdiği detaylı arama da görüntülerde yer aldı.

TELEFONLA ARAYIP DOLANDIRICILIK YAPANLARA OPERASYON KAMERADA
TELEFONLA ARAYIP DOLANDIRICILIK YAPANLARA OPERASYON KAMERADA
TELEFONLA ARAYIP DOLANDIRICILIK YAPANLARA OPERASYON KAMERADA
TELEFONLA ARAYIP DOLANDIRICILIK YAPANLARA OPERASYON KAMERADA
TELEFONLA ARAYIP DOLANDIRICILIK YAPANLARA OPERASYON KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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