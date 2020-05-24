Telefonla arayıp balkona çağırdığı torunlarına bayram süprizi yaptı
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Telefonla arayıp balkona çağırdığı torunlarına bayram süprizi yaptı

DİYARBAKIR'da Cuma Kaya (68), koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan torunlarına sürpriz yaptı.

Telefonla arayıp balkona çağırdığı torunlarına bayram süprizi yaptı
24.05.2020 16:41 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:41

DİYARBAKIR'da Cuma Kaya (68), koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan torunlarına sürpriz yaptı. Kaya, apartmanın birinci katındaki torunlarıyla uzaktan bayramlaşıp, şeker attı.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşıtlarına verilen özel izin kapsamında evden çıkan Cuma Kaya, Şehitlik mahallesindeki torunlarını ziyaret etti. Kaya, risk nedeniyle evine gidemediği torunlarını telefonla arayıp balkona çağırdı. Site bahçesinde bekleyen Kaya, balkona çıkan torunlarıyla uzaktan bayramlaşıp, birinci kattaki daireye şeker attı.Cuma Kaya, daha önce torunlarının gerçekleştirdiği bayram ziyaretini koronavirüs nedeniyle bu yıl kendisinin yaptığını söyledi. Kaya, "Yıllardır torunlarım evime gelip bayramımı kutlardı. Ancak bu yıl salgın var. Ben de kalkıp onları ziyarete geldim. Tabi risk açısından eve girmedim ve bahçeden uzaktan bayramlaştım. Onlara şeker attım. Mutlu oldular. Umuyorum bu salgın biter ve yeniden kucaklaşacağımız bayramlar yaşarız" dedi.BALKONDAN BALKONA BAYRAMLAŞTILAR

Kent genelindeki çoğu vatandaş da evlerinin balkonuna çıkıp komşularıyla uzaktan bayramlaştı. Temas etmeden, sohbet eden vatandaşlar, salgın nedeniyle uzaktan da olsa bayram kültürünü sürdürdüklerini söyledi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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