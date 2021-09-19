Telefonla arayan dolandırıcının tuzağına düşerek 6 bin 209 lira dolandırıldı - Haberler
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Telefonla arayan dolandırıcının tuzağına düşerek 6 bin 209 lira dolandırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Telefonla arayan dolandırıcının tuzağına düşerek 6 bin 209 lira dolandırıldı

Samsun'da bir kişi telefonla arayarak kendisini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcının tuzağına düşerek, 6 bin 209 lira dolandırıldı.

Samsun'da bir kişi telefonla arayarak kendisini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcının tuzağına düşerek, 6 bin 209 lira dolandırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz dolandırıcı telefonla aradığı S.A. (58) adlı kadına kendisini banka görevlisi olarak tanıtıp mobil internet bankacılığına başka kişiler tarafından giriş yapılmak istendiğini söyleyerek kandırıp, bunu engellemek için telefonuna gelen şifreyi kendisine söylemesini istedi. Telefonuna gelen şifreyi dolandırıcıya söyleyen S.A. hesabından 6 bin 209 lira çekildiğini öğrenince dolandırıldığını anladı. S.A. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Haber: Telefonla arayan dolandırıcının tuzağına düşerek 6 bin 209 lira dolandırıldı - Haberler
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