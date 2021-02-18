Telefonla aradığı kişiyi 400 bin TL dolandıran şüpheli yakalandı

BEŞİKTAŞ'ta aradığı kişiyi "Paranız yurtdışına transfer edilecek, bunu engellememiz için paranızı bana teslim edin" diyerek 400 bin lira dolandıran şüpheli yakalandı.

BEŞİKTAŞ'ta aradığı kişiyi "Paranız yurtdışına transfer edilecek, bunu engellememiz için paranızı bana teslim edin" diyerek 400 bin lira dolandıran şüpheli yakalandı. Dolandırdığı kişiyi telefonla ararken güvenlik kameralarına yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 9 Şubat'ta Konaklar Mahallesi Şebboy Sokak üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, şüpheli İsa Y.(24), mağdur Y.S.'yi arayarak "Bankanıza yakın zamanda FETÖ operasyonu yapılacak, paranız yurtdışına çıkarılmaya çalışılıyor. Paranızı bize teslim edin, kontrol edip geri verelim" dediği öne sürüldü. Bankasını arayarak parasını hazırlatan vatandaş, ertesi gün şüpheliye 400 bin TL'yi elden teslim etti. Sonraki gün kendisini aramadıklarında dolandırıldığını anlayan Y.S., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİNİN BANKA ÇALIŞANI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak şüphelinin ilk olarak eşkalini sonrasında kimliğini tespit etti. Yapılan operasyon sonucunda şüpheli, Pendik ilçesinde yaşadığı evde kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin, kimin hesabında ne kadar para olduğuna erişebildiği ve banka çalışanı olduğu öne sürüldü. İsa Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞÜPHELİ KAMERALARA YANSIDIÖte yandan şüphelinin parayı teslim almadan önce vatandaşı aradığı ve parayı teslim alacağı yerde yaptığı telefon görüşmesi, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı