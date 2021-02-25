Son Dakika | AFYONKARAHİSAR - Telefonla aradığı çocuğu kandırıp evdeki altınları pencereden aşağı attırdığı öne sürülen zanlı yakalandı

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Son dakika gündem haberine göre Kütahya'da kendisini "polis ve savcı" olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı, Afyonkarahisar'da yakalandı.

Kütahya'da kendisini "polis ve savcı" olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı, Afyonkarahisar'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kütahya Sultanbağı Mahallesi'nde yaşayan Osman Mesut Ö, İl Emniyet Müdürlüğüne başvurarak evini telefonla arayan bir kişinin kendisini "polis ve savcı" olarak tanıttığını belirtti.

Mesut Ö, bu kişinin çocuğu M.O.Ö'yü (11) kandırarak evde bulunan altınları pencereden aşağı atmasını söylediğini, olaydan haberleri olunca da altınları atıldığı yerde bulamadıklarını öne sürdü.

Polis ekipleri, kimliği tespit edilen şüpheli M.Ç'yi, Afyonkarahisar'da Eski Çevik Kuvvet Kavşağı'nda bir yolcu otobüsünde yakaladı.

Şüphelinin üst aramasında 3 tam altın ve kelepçeli bilezik ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer