Telefonla 13 bin 322 lira dolandırıldı
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Telefonla 13 bin 322 lira dolandırıldı

Samsun'da 71 yaşındaki bir kişi kendisini telefonla arayan dolandırıcının tuzağına düşerek 13 bin 322 lira dolandırıldı.

11.02.2020 13:53 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:53
Telefonla 13 bin 322 lira dolandırıldı

'da 71 yaşındaki bir kişi kendisini telefonla arayan dolandırıcının tuzağına düşerek 13 bin 322 lira dolandırıldı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi 'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet T.'yi (71) telefonla arayan kimliği belirsiz dolandırıcı kendisini bir bankanın genel müdürlüğünden aradığını belirtip birikmiş olan sağlık sigortası parasını geri iade edeceklerini söyleyerek hesap bilgilerini aldı. Dolandırıcı, daha sonra da Mehmet T 'nin bilgisi dışında kredi kartından 13 bin 322 lira harcama yaparak yaşlı adamı dolandırdı.


Dolandırıldığını anlayan Mehmet T. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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