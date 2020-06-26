Telefondan eskort dolandırıcılığına 7 gözaltı (2)
TUTUKLANDILARDenizli'de, polisin telefon üzerinden eskort dolandırıcılığı yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 1'i kadın 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
26.06.2020 18:05 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:52
TUTUKLANDILAR
Denizli'de, polisin telefon üzerinden eskort dolandırıcılığı yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 1'i kadın 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Deniz TOKAT/DENİZLİ,
Kaynak: DHA