Telefonda kendini savcı olarak tanıtıp vatandaşın 165 bin lirasını almaya çalıştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Telefonda kendini savcı olarak tanıtıp vatandaşın 165 bin lirasını almaya çalıştı

AA, Tunahan Akgün - Güncel
 - Güncelleme:
Telefonda kendini savcı olarak tanıtıp vatandaşın 165 bin lirasını almaya çalıştı

Nurhak ilçesinde bir vatandaşı telefonla dolandırmaya çalıştığı iddiasıyla 6 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Nurhak ilçesinde bir vatandaşı telefonla dolandırmaya çalıştığı iddiasıyla 6 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Alçiçek Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki H.K'yi arayan telefon dolandırıcısı, kendisini cumhuriyet savcısı olarak tanıtarak, H.K'nin terör örgütü FETÖ ile bağlantısının tespit edildiğini öne sürüp para ödemesini istedi.

Bunun üzerine bankaya giderek 165 bin lira çeken H.K'nin yakınları, olaydan şüphelenerek durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine ikamete gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri evde önlem alarak, H.K'den paraları almak için eve gelen Y.Ö. (20) ve E.K'yi (23) suçüstü yakaladı.

Ekipler evin yakınında, zanlıları getiren araç içerisindeki M.K. (52), N.Ç. (18), A.T. (24) ve S.Y.'yi de (17) gözaltına aldı.

Jandarma sayesinde dolandırılmaktan kurtulan H.K. görevlilere teşekkür etti.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Telefonda kendini savcı olarak tanıtıp vatandaşın 165 bin lirasını almaya çalıştı

AA / Tunahan Akgün - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Jandarma, Terör, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title