Telefonda Kendilerini Samsun Valilik Birim Müdürü Olarak Tanıtıp Bağış, Yardım veya İş Bulma Talebinde Bulunan Kişilere İtibar Etmeyin

SAMSUN (Habermetre) - Telefonda Kendilerini Samsun Valilik Birim Müdürü Olarak Tanıtıp Bağış, Yardım veya İş Bulma Talebinde Bulunan Kişilere İtibar EtmeyinValiliğimiz adına dolandırıcılık konusuyla ilgili daha önceleri de defaten uyarı mahiyetinde bilgi paylaşımı yapmamıza rağmen maalesef bazı kişi veya kişilerin ilimizde bulunan bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarını telefonla arayarak, kendilerini Samsun Valilik Birim Müdürü olarak tanıtıp, bağış, yardım talebi, iş bulma veya herhangi bir suç örgütüyle bağlantısının çözümü noktasında yardım edeceği vaadinde bulundukları tespit edilmiştir. Ancak, Valiliğimiz ve Birim Müdürlerinin böyle bir talep ve vaadinin olması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın bu tür aramalara kesinlikle itibar etmemelerini, Valiliğimizin bağış ve yardım talebinde bulunulması için telefonla arama yapmasının söz konusu olmadığını bir kez daha önemle hatırlatarak; bu gibi durumlarda vatandaşlarımızın derhal 112 Acil Çağrı Merkezi Hattı'na müracaat ederek bilgi vermeleri, telefonla dolandırıcılık suçu işleyen kişilerin yakalanmasına yardımcı olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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