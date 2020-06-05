Telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı
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Telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlı kadını dolandırdıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı
05.06.2020 17:45 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:45

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlı kadını dolandırdıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 80 yaşındaki G.M'yi telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, bir kuyumcudan para, ziynet eşyası ve altın çalındığını söyleyerek araştırma yapılmak üzere para, ziynet eşyası ve altınlarını kendilerine getirmesini istedi.

Yaşlı kadın, daha sonra evine gelen ve polis olduğunu söyleyen şüphelilere 17 bin 450 avro, 32 bilezik, gerdanlık ve altın zincir ile 15 bin lira değerinde altın verdi.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın polisi arayarak durumu anlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki kameraları incelemeye aldı. Şüphelilerin bulunduğu aracın Ankara yönüne gittiğinin belirlenmesi üzerine Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin kullandığı otomobili Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında durduran polis, H.A. (30) ve İ.A'yı (27) gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada yaşlı kadına ait ziynet, altın ve paralar ele geçirildi. Para ve değerli eşyalar yaşlı kadına teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin dolandırıcılıktan sabıkasının bulunduğu, Ankara'da aynı yöntemle dolandırıcılık olayına karıştıkları tespit edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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