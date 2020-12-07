Telefonda başlayan tartışma kanlı bitti: 1 yaralı
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Telefonda başlayan tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

07.12.2020 16:54 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:03
Telefonda başlayan tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

Kayseri'de telefonda başlayan tartışmanın ardından çıkan kavgada av tüfeği ile vurulan 1 kişi tedavi altına alındı.

Kayseri'de telefonda başlayan tartışmanın ardından çıkan kavgada av tüfeği ile vurulan 1 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre A.K. ile N.G. alacak verecek meselesinden dolayı telefonda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.G., yanındaki av tüfeği ile beraber A.K.'nin oturduğu eve gitti. A.K. ile bir süre daha burada tartışan N.G., av tüfeği ile ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan A.K., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, aracıyla kaçan N.G.'yi yakalamak için de çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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