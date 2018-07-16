Saldırganlar, Satmak İstedikleri Telefonu Almayan Genci Sopalarla Dövdü
Kocaeli'de 4 saldırgan, satmak istedikleri cep telefonunu almak istemeyen telefoncuyu sopalarla dövdü. O anlar kameraya yansıdı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, cep telefonu dükkanı bulunan Burhan Kavak (25), iş yerine gelen 4 kişi tarafından sopalarla dövüldü. Satmak istedikleri cep telefonunu almak istemeyince dayak yediğini öne süren Kavak, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra serbest kalan kişilerce tehdit edildiğini söyledi.
SOPALARLA SALDIRDILAR
Darıca'nın Zincirlikuyu Mahallesi Tuzla Caddesi'nde cep telefonu dükkanı işleten Burhan Kavak'a, 2 Temmuz günü iş yerine gelen kişiler, ellerindeki sopalarla saldırdı. Kavak dövülürken, çevredekiler de iş yerine gelerek, saldırganlara engel olmaya çalıştı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Aldığı darbelerle yaralanan Kavak, hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.
SALDIRGANLAR SERBEST BIRAKILDI
Polis tarafından gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
SALDIRI ANLARI KAMERADA
Sopalı saldırganların Kavak'ı dövdüğü anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
"SENİ YAŞATMAYACAĞIZ" DEMİŞLER
Kendisine saldıran kişiler tarafından tehdit edildiğini öne süren Burhan Kavak, "Bunlar daha önce benim iş yerimi soymuşlardı. Şikayetçi olduğum için bana kızgındılar. Olayın olduğu günün sabahı telefon satmak için geldiler. Ben almayacağımı söyledim ve almadım. Öğlen tekrar geldiler ben yine alamayacağımı söyledim. 'Bu senin üçüncü hatan oldu, sen artık bittin. Seni yaşatmayacağız burada' dediler. Bu olayın ardından yaklaşık 10 dakika sonra dükkanıma geldiler ve beni sopalarla darbettiler. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Serbest kalmışlar, şu anda beni tehdit ediyorlar" dedi.
-
o zaman sende kendi adaletini sagla..! Bir daha dukkanina gelirlerse mermi manyagi yap..ama bacaklarina..Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
VURACAKSIN KIRACAKSIN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİN ARDINDAN SERBEST BIRAKACAKSIN Kİ GİTSİN YARIM BIRAKTIĞI İŞİ BİTİRSİNCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Adalet artık "Bana dokunmayan yılan bin yaşasın" düşüncesiyle uygulanır oldu.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Yazık adamın suçu ne, şu zibidi takımını nasıl bırakırsınız yazıklar olsun.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
Darıca adli tatilde,Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır