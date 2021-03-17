Telefoncuların korkulu rüyası yakalandı
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Telefoncuların korkulu rüyası yakalandı

17.03.2021 15:04 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:14
Telefoncuların korkulu rüyası yakalandı

Eskişehir'de dükkanlardan çok sayıda telefon çalan şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de dükkanlardan çok sayıda telefon çalan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir çok dükkandan farklı zamanlarda cep telefonu çalınması ile ilgili ihbarları değerlendiren Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler tarafından başlatılan çalışmalar sonrasında ilk belirlemelere göre, 7 ayrı iş yerinden cep telefonu çaldığı belirlenen şüpheli Polat D.'yi yakalandı. Yakalanan şüpheli emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Telefoncuların korkulu rüyası yakalandı
Telefoncuların korkulu rüyası yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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