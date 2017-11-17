Telefon ve Tablet Ekranları Nanoteknolojik Sıvıyla Korunacak

Dünya genelinde kullanımı artan nanoteknoloji sistemine yatırımda bulunan MT System, Almanya'da üretilen ve akıllı telefon-tablet ekranları ile araba camlarını kılıfsız bir şekilde koruma imkanı tanıyan "Diamond Protect" isimli yeni nesil sıvı ekran koruyucusunu tüketicilerin beğenisine sundu.



MT Holding bünyesinde kurulan MT System firması, akıllı telefonlar ve elektronik aletlerin cam yüzeyine koruma uygulanması için oluşan büyük ticari hacme kayıtsız kalmadı.



Almanya'da 2013 yılında üretimine başlanan ve milyonlarca satış adetine ulaşan tek Technischer Überwachungs - Verein/Teknik Gözetim Kurumu (TÜV) onaylı nanoteknolojik sıvı koruma satışına başlayan şirket, bununla ilgili bir tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.



"Cihaz camlarına film veya kılıf olmadan 17 aylık koruma"



Kolektif House'da düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Diamond Protect Türkiye ortak distribütörü Murat Kayacan, Diamont Protect adlı ürünle yeni bir çığır açıldığını belirterek, "Telefon veya ipad ekranlarını, yüzde 600 daha korunur hale getirdik. Sıvı uygulamayla, film veya herhangi bir kılıf takmadan cihazları 17 ay boyunca koruma altına alıyoruz. İnsanlar cihazlarını orijinal haliyle, sağlamlığına güvenerek kullanabilecek." dedi.



Kayacan, ürünün motorlu taşıt camlarına da uygulanabileceğini ve araç camlarında 20 bin kilometrelik yol süresince kullanılabileceğini de dile getirdi.



Ürünün Almanya satış müdürü Stefan Hensel de, "Ekran koruma ile ilgili nanoteknolojik üretim yapan dünyadaki tek TÜV onaylı şirketiz. Başka bir ürün için henüz TÜV'den izin alınmadı." ifadesini kullandı.



Tanıtım toplantısında konuklara özel bir gösteri de yapıldı. Sıvı korumaların uygulandığı telefon ve tablet cihazların camları, çekiç ve topuklu ayakkabılarla vurularak kırılmaya çalışıldı. Cihaların camlarının sert darbelere rağmen kırılmadığı görüldü. Uygulandığı alandaki nano boşluklara yerleşerek yüzeyle güçlü moleküler bağlar oluşturan ürünün, uygulandığı cam yüzeyi yüzde 600'e kadar sağlamlaştırdığı, ekranda oluşan bakteriyi yüzde 99,5 azalttığı ve radyasyonun yayılmasını da yüzde 80 azalttığı belirtiliyor.