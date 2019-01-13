Telefon ve Tablet Arkadaşınız Olmasın"

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "Telefon, tablet ve bilgisayar gibi elektronik cihazlar, yararlı olduğu kadar da tehlikelidir. Farkında olmadığınız her şeye 'evet' diyen bu cihazlar arkadaşınız olmasın." ifadelerini kullandı.

AÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Çomaklı, Eskişehir'deki Muzaffer Çil Anadolu Lisesi'ne ziyarette bulunarak, öğrencilerle sohbet etti.

Ders sırasında sınıfa giren Çomaklı, kendi yaşamından anekdotlarla, başarılı bir kariyerin basamakları konusunda öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Son sınıf öğrencilerine çocukluk anılarını anlatan Çomaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında sizin yaşlarınızdayken bilgisayar mühendisi olmak ve uzay bilimleri alanında çalışmalar yapabilmek istiyordum. Fakat matematiğim iyi değildi ve sosyal bilimler alanında maliye bölümünü okudum. Şu an işimi çok seviyor ve keyif alıyorum. Bu işe çıraklıktan yani asistanlıktan itibaren başladığım için mutluyum. Size naçizane tavsiyem, para için çalışmayın. Para elbette lazım ama mutluluk ve paylaşım daha önemli."

Okul kantinini de ziyaret eden Çomaklı, burada öğrencilere, elektronik cihazlara ilişkin uyarılarda bulundu. Çomaklı, şunları kaydetti:

"Telefon, tablet ve bilgisayar gibi elektronik cihazlar, yararlı olduğu kadar da tehlikelidir. Sizi gerçek hayattan koparabilecek bu cihazlar, şarjınız olduğu sürece hiçbir eyleminize 'hayır' demeyecektir. Bize her alanda çok fazla bilgi sağlayan bu cihazlar, bazen çok kötü bir arkadaş olabiliyor. Farkında olmadığınız her şeye 'evet' diyen bu cihazlar arkadaşınız olmasın. Onları, hükmettiğiniz ve sizin ona yön vereceğiniz bir araç olarak kullanın."

Kaynak: AA