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Telefon ve internet kablolarını çalan 4 şahıs yakalandı

Telefon ve internet kablolarını çalan 4 şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde telefon ve internet kablolarını çalan 4 şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde telefon ve internet kablolarını çalan 4 şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Narince Köyünde 150 metre uzunluğundaki çalınan telefon ve internet kablolarının bulunması ve şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerince köy içerisinde bulunan 52 saatlik güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı. Yapılan araştırmalar neticesinde olayı gerçekleştiren H.K., R.T., A.K.B., ve H.B., isimli şahıslar yakalandı. Gözaltına alınan şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise 43 kilogram ağırlığında bakır kablolarda ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahıs, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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