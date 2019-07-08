Telefon Üreticilerinden Gözünüzü Kanatacak Sahte Huawei P30 Pro

Sahte telefon piyasası her geçen gün yeni ürünlerle karşımıza çıkıyor. Çinli üreticiler, Huawei'nin son amiral gemilerinden P30 Pro'nun sahtesini piyasaya sürdüler. Üretilen sahte P30 Pro'yu gerçeğinden daha ilk bakıştan ayırmak mümkün.

Üretilen sahte P30 Pro'nun arka yüzeyinde bir parmak izi sensörünün bulunması ve kamera yapısının biraz daha farklı olması direkt olarak soru işareti oluşturuyor. Ancak sahte telefonun üzerinde bulunan yazılar, ürünün sahte olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Huawei, bazı akıllı telefonlarında "Leica" markalı kameralar kullanıyor. Gerçek bir Huawei P30 Pro'nun arka kısmında da bu marka açıkça belirtiliyor. Ancak sahte telefon üreticileri bu markayı "Leioa" olarak değiştirdiler. Üstelik telefonun model bilgilerinin yer aldığı açıklama kısmında ise "HWEI" yazıyor.

Sahte modelin fiyatı ise ciddi anlamda uygun. Bugün bir Huawei P30 Pro, Çin piyasasında 3.988 yuan (yaklaşık 3.337 TL) karşılığında satın alınabilirken, bu sahte model ise sadece 508 yuan (yaklaşık 425 TL) karşılığında satın alınabiliyor. Üstelik üretilen bu sahte P30 Pro'nun diğer ülkelerde de bulunabildiği ifade ediliyor.

Webtekno ekibi olarak pek çok kez sahte telefonları sizlere gösterdik. Bu ürünler ihtiyacınızı görmeyeceği gibi, yüksek SAR değerleri nedeniyle sağlığınız için büyük bir risk oluşturuyor. Bu nedenle sahte telefonlara yönelmemenizi tavsiye ederiz.