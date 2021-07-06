Telefon tamirinde aracılara dikkat
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Telefon tamirinde aracılara dikkat

Telefon tamirinde aracılara dikkat
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bozulan akıllı telefonlarda yenisini almak yerine tamire talep artarken, fazla kar etmek için aracı mantığıyla çalışan bazı telefoncular tamir fiyatlarını yükseltiyor.

Bozulan akıllı telefonlarda yenisini almak yerine tamire talep artarken, fazla kar etmek için aracı mantığıyla çalışan bazı telefoncular tamir fiyatlarını yükseltiyor.

Akıllı telefonlar dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de en çok kullanılan teknolojik cihazların başında geliyor. Her gün daha gelişmiş özelliklerle bir yenisi çıkan akıllı telefonlarda fiyatlar da dudak uçuklatıyor. Lüksten çok ihtiyaç haline gelen akıllı telefonlar bozulduğunda ise kullanıcılara adeta kabus yaşatıyor. Yeni modellerdeki yüksek fiyatlar kullanıcıları tamircilere yöneltiyor. Kullanıcıların kişisel bilgilerinin güven oluşturmakta güçlük çeken akıllı telefon tamircileri, bir de aracı mantığıyla çalışan işletmeler nedeniyle sorun yaşıyor. Telefonlarını tamir ettirmek için telefonculara gidenler yüksek ücretlerle karşılaşabiliyor. Tamir etmek için telefonu kullanıcıdan alan bazı işletmeler, tamiri bir başkasına yaptırarak dilediği oranda karı müşteriden tahsil edebiliyor. Aracı mantığıyla çalışan bu işletmeler nedeniyle tamir fiyatları düzensiz yükseliyor.

"Aracı, işçiliği yapandan çok daha fazla para kazanıyor"

Kullanıcıların telefon sektörüne karşı güven sorunu yaşadığı ve önyargılı yaklaştığını belirten telefon tamircisi Korkmaz Sönmez, yüksek fiyatların aracılardan kaynaklandığına değinerek, "Bizim sektörde işi bilmek ya da öğrenmek için işletme açılmıyor. Genellikle işi alayım ve başkasına yaptırayım diye düşünülüyor. Bunun aracılıktan pek bir farkı yok. Tamiri yapacak kişi aracıya bir fiyat söylüyor. Aracı olan da bir işletme olduğu için kar etmek istiyor ve müşteriye kendi istediği kadar fiyat söylüyor. Normalde işçiliği yapan 200 TL fiyat veriyorsa, aracı 250 TL de isteyebiliyor 500 TL de. Durum böyle olunca aracı işçiliği yapandan çok daha fazla para kazanıyor. Ben malzeme hariç işçilikten 30 lira kazanıyorsam aracılık yapan sadece ban yaptırdığı için 200 lira kar edebiliyor. Tamirde yüksek fiyatların sebeplerinden birisi de bu. Tamirin bir standardı yok. İnsanlar bizim sektörümüzde çalışanlara 'kazıklıyorlar' gibi bir önyargıyla bakıyorlar" şeklinde konuştu.

"Tavada telefon ısıtanları duyduk"

Aracılardan kaynaklanan yüksek fiyatlar nedeniyle evde tamire yönelen vatandaşların büyük risk aldıklarını ifade eden Sönmez, "Yüksek tamir fiyatlarından dolayı insanlar evde kendileri tamir yapmaya çalışıyorlar. Böyle olunca tehlike artıyor. Arka kapağı açmak için tavada telefon ısıtanlar, hoparlörü iğneyle temizlerken bozanları duyduk. Bir işletme yüksek fiyat verdiği için kendisi yapmaya çalışanlar çok daha fazla masrafa giriyor. Burada vatandaşların yapması gereken, en uygun tamir fiyatını bulana kadar araştırma yapmak ve işletmenin güvenilir olmasına dikkat etmek" dedi. - ESKİŞEHİR

Telefon tamirinde aracılara dikkat
Telefon tamirinde aracılara dikkat
Telefon tamirinde aracılara dikkat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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