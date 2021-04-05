SAKARYA Telefon tamircisi dükkanında ölü bulundu
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SAKARYA Telefon tamircisi dükkanında ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Telefon tamircisi dükkanında ölü bulunduSAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde telefon tamiri ile uğraşan Bilal Bakkaloğlu'na telefonunu bırakan bir kişi 4 gündür kendisine ulaşamayınca polise haber verdi.

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Telefon tamircisi dükkanında ölü bulundu

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde telefon tamiri ile uğraşan Bilal Bakkaloğlu'na telefonunu bırakan bir kişi 4 gündür kendisine ulaşamayınca polise haber verdi. Polis ekipleri, Bilal Bakkaloğlu'nu iş yerinde ölü buldu. Olay, Adapazarı Semerciler Mahallesi Haliç Sokak'ta meydana geldi. Bir vatandaş, telefonunu tamir ettirmek için Bilal Bakkaloğlu'nun dükkanına bıraktı. Telefonunu tamirden almak isteyen vatandaş, 4 gündür Bilal Bakkaloğlu'na ulaşamaması üzerine durumu polise bildirdi. Polis ekipleri çilingirin kapıyı açmasının ardından iş yerine girdi. Bilal Bakkaloğlu'nu yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören polis ekipleri, durumu 112 Acile bildirdi. Sağlık ekibi Bakkaloğlu'nun hayatını kaybettiği bildirildi. Vücudunda herhangi bir yara olmayan Bilal Bakkaloğlu'nun ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi otopsi merkezine kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA Telefon tamircisi dükkanında ölü bulundu
SAKARYA Telefon tamircisi dükkanında ölü bulundu
SAKARYA Telefon tamircisi dükkanında ölü bulundu
SAKARYA Telefon tamircisi dükkanında ölü bulundu
SAKARYA Telefon tamircisi dükkanında ölü bulundu
SAKARYA Telefon tamircisi dükkanında ölü bulundu
SAKARYA Telefon tamircisi dükkanında ölü bulundu
SAKARYA Telefon tamircisi dükkanında ölü bulundu
SAKARYA Telefon tamircisi dükkanında ölü bulundu
SAKARYA Telefon tamircisi dükkanında ölü bulundu
SAKARYA Telefon tamircisi dükkanında ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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