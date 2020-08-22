Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü(2)
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Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü(2)

BABA TUTUKLANDIÇorlu'da cep telefonu şifresini söylemeyen 13 yaşındaki kızı A.S.'yi İngiliz anahtarı ile dövdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan D.S.

Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü(2)
22.08.2020 17:48 | Son Güncelleme: 22.08.2020 18:11

BABA TUTUKLANDI

Çorlu'da cep telefonu şifresini söylemeyen 13 yaşındaki kızı A.S.'yi İngiliz anahtarı ile dövdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan D.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Çorlu Sulh Ceza Hakimliği'nde, 'Kasten yaralama, hakaret ve tehdit' suçlarından tutuklandı.

BAŞSAVCILIK: KARANTİNA SONRASI GÖZALTINA ALINDIÇorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bazı internet sitelerinde yayınlanan, 'Çorlu ilçesinde baba kızını İngiliz anahtarıyla dövdü' şeklinde yapılan haberlere ilişkin olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması yapılması uygun görüldüğü belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"2007 doğumlu mağdur A.S, 14.08.2020 tarihinde Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat ederek velayeti altında olduğu ve birlikte yaşadığı babası D.S.'nin, zorla cep telefonunu almak istemesi üzerine aralarında tartışma çıktığını ve babası tarafından darp edildiğini beyan ederek şikayetçi olmuştur. Bu şikayet üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca olayla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli D.S.'nin KOVİD-19 salgınından etkilendiğinin tespit edilmesi nedeniyle karantina süresinin sona ermesi beklenmiş, ardından da Başsavcılığımızın talimatıyla 21.08.2020 tarihinde gözaltına alınan şüpheli D.S., tutuklanması istemiyle Çorlu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş ve Hakimlikçe tutuklanmıştır. Olayla ilgili soruşturma titizlikle yürütülmektedir."


Kaynak: DHA

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