Telefon Satışlarında Karmaşık Tablo

Görünene göre Avrupa akıllı telefon piyasası, doygunluğa erişmiş durumda. GfK tarafından analizi yapılan satış verilerine göre 2017'nin son çeyreğindeki satışlar, 2016 yılının aynı dönemine göre %3'lük bir düşüş yaşamış.

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Bu durum sadece Avrupa için de geçerli değil. Çin'de de benzer bir düşüş söz konusu. Buna karşılık Orta Doğu ve Afrika gibi Dünya'nın geri kalan bazı bölümlerinde ise satışlar artmaya devam ediyor. Bu bölgelerde yıllık satış artışı %8 olarak gözükürken, orta ve doğu Avrupa'da da %7'lik satış artışı yaşanmış durumda. Kuzey ve Güney Amerika ise pozitif bir bakış açısını destekliyor.

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Ancak satışlardaki düşüşler, gelirlerin de düşmesi anlamına gelmiyor. Her ne kadar Avrupalı satıcıların satış miktarında genel bir düşüş yaşamış olsa da, satış geliri %17'lik yıl bazlı sağlıklı bir artış göstermekte. Orta ve doğu Avrupa'da ise bu yükseliş %28'e ulaşıyor. Satış gelirinin düşmesini yavaşlatan en önemli etkenlerden birinin, geçtiğimiz yıl içerisinde akıllı telefon fiyatlarının %10 artması olarak görülüyor.