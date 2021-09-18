Telefon şarjdayken prizden yangın çıktı, aile son anda kurtuldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Telefon şarjdayken prizden yangın çıktı, aile son anda kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Telefon şarjdayken prizden yangın çıktı, aile son anda kurtuldu

Bartın'da bir evde telefon şarjdayken prizden çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

Bartın'da bir evde telefon şarjdayken prizden çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Alevlerin arasında kalan aile son anda kurtulmayı başarırken, itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Orduyeri Mahallesi 190. Cadde Ilıca Sokak'ta yer alan Gürdağ Apartmanının 2. katında çıktı. İlhan Gürdağ, eşi ve 2 çocuğunun evde olduğu sırada elektrik prizinden çıkan yangında alevler bir anda büyüyerek tüm daireyi sardı. O sırada uykuda olan baba İlhan Gürdağ alev ve dumanları fark edince eşi ve çocuklarını alarak evi terk etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan daire ise kullanılamaz hale geldi.

Baba Gürdağ yaşanan korku dolu anları anlatarak,, "Alevlerin arasında kaldık. Çocuklarla alevlerin arasında kaldık. Çıkardım çocukları. Prizden çıktı. Telefonu şarja takmıştık. Biraz uyuduktan sonra bir çatırtı oldu" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BARTIN

Telefon şarjdayken prizden yangın çıktı, aile son anda kurtuldu

Telefon şarjdayken prizden yangın çıktı, aile son anda kurtuldu

Telefon şarjdayken prizden yangın çıktı, aile son anda kurtuldu

Telefon şarjdayken prizden yangın çıktı, aile son anda kurtuldu

Telefon şarjdayken prizden yangın çıktı, aile son anda kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Antalya'da ormanı yakmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı

Antalya'da ormanı yakmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı

 Uyanık hırsızın akılalmaz planı! Faturada gördüğü isimle kandırdığı küçük kızın telefonunu çalıp kaçtı

Uyanık hırsızın akılalmaz planı! Faturada gördüğü isimle kandırdığı küçük kızın telefonunu çalıp kaçtı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Vahap Seçer Mansur Yavaş Adnan Menderes Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Bensu Soral Kylie Jenner Demet Özdemir
Spor Okan Buruk Arda Turan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Telefon şarjdayken prizden yangın çıktı, aile son anda kurtuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 12:36:14. #1.17#