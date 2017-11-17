Telefon Rehberi Lifebox ile Güvende

Bulut depolama platformu lifebox, fotoğraf, video ve görsellerin yanı sıra, telefon rehberinin de güvenle saklanmasını sağlıyor. Rehber yedekleme özelliği kullanılarak rehberde kayıtlı olan numaraların silinme ihtimaline karşı önem alınabiliyor. Ayrıca telefon değişikliği sırasında en büyük ihtiyaçlardan biri olan rehber bilgilerini yeni telefona taşıma sorunu da lifebox ile kolayca çözülüyor. lifebox uygulamasını indiren kullanıcılar, tek tık ile tüm telefon rehberini yedekliyor, kontaklarına diledikleri zaman diledikleri cihazlardan erişebiliyor. Üstelik kullanıcılar rehber yedeği için saklama alanı kotasından tükenmeden kullanım yapabiliyor.



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Bünyesinde 1,5 milyardan fazla dijital içeriği barındıran lifebox'ın rehber yedekleme özelliğiyle kullanıcılar telefonlarındaki tüm rehberi güvenle bu saklama alanına yedekleyebiliyorlar. Telefon rehberlerini diledikleri zaman telefona geri yükleyebiliyorlar. Ayrıca lifebox'a yükledikleri rehber bilgilerini web'den görüntüleyip bilgisayara indirebiliyorlar.



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Türkiye'nin popüler bireysel depolama servislerinden lifebox'ta kullanıcıların deneyimlemesi için uygulamayı indiren ve giriş yapan herkese aylık 5 GB saklama alanı hediye ediliyor. Bunun yanı sıra dileyen kullanıcılar için aylık 50 GB, 500 GB ve 2.5 TB saklama alanına sahip paketlerden de yararlanılabiliyor.



