Telefon numarasını istediği kızkardeşler tarafından cadde ortasında dövüldü
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Telefon numarasını istediği kızkardeşler tarafından cadde ortasında dövüldü

17.01.2021 14:22 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:27
Telefon numarasını istediği kızkardeşler tarafından cadde ortasında dövüldü

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, bir lokantacı iddiaya göre telefon numarasını istediği kızlar tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, bir lokantacı iddiaya göre telefon numarasını istediği kızlar tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

Geçen hafta Namık Kemal Caddesi üzerinde lokanta işleten M.Y., iddiaya göre yoldan geçen Tuğçe ve kardeşi Zeynep E. isimli kızkardeşlerden telefon numarasını istedi. Talep karşısında şaşkına dönen iki kardeş, M.Y.'ye tekme tokat saldırdı. İki kardeşin M.Y.'ye saldırma anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kavga, mahalle sakinlerinin araya girmesiyle sonlandırıldı ve M.Y., iki kardeşin elinden kurtarıldı. İki kardeş, bir süre daha M.Y.'ye hakaret ederek caddeden ayrıldı. 

 


Telefon numarasını istediği kızkardeşler tarafından cadde ortasında dövüldü
Telefon numarasını istediği kızkardeşler tarafından cadde ortasında dövüldü
Telefon numarasını istediği kızkardeşler tarafından cadde ortasında dövüldü
Telefon numarasını istediği kızkardeşler tarafından cadde ortasında dövüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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