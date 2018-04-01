Telefon Kütüphanesi Gönüllülerin Sesiyle Büyüyor

Türk Telekom, görme engelliler için yepyeni dünyaların kapılarını açan ve görme engelli kitapseverlerin telefondan dinleyebileceği yaklaşık 2 bin sesli kitabın bulunduğu "Telefon Kütüphanesi" uygulamasındaki arşivini gönüllülerin katkılarıyla zenginleştiriyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket görme engellilerin bilgiye erişimine destek olan kurumsal sosyal sorumluluk projesi "Telefon Kütüphanesi" ile kültür ve sanatın toplumun her kesimi için erişilebilir olmasına destek oluyor.

Türkiye'nin görme engellilere yönelik ilk "Telefon Kütüphanesi", daha fazla görme engelli kitapsevere lokasyon bağımsız ulaşma hedefiyle, sabit telefonlar üzerinden verdiği hizmetini mobil uygulamaya da taşıdı. Bu sayede görme engelliler için kitap seslendirmek isteyen gönüllüler, kitapları daha kolay ve pratik bir yöntemle okuyarak görme engellilere ulaştırmaya başladı.



Bir yılda 6 bin sayfa okudu

Gönüllülerin ilgisinin de her geçen arttığı "Telefon Kütüphanesi" projesiyle Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) aracılığıyla tanışan Diş Hekimi Mehtap Tolu, "Kitaplara Ses" mobil uygulaması üzerinden seslendirdiği kitaplarla görme engellilere yeni dünyalar keşfetme fırsatı sunuyor.

5 yıldır GETEM için kitap seslendiren ve son 1 yıldır "Telefon Kütüphanesi"nin mobil cihazlar için geliştirdiği uygulama üzerinden kitapları okuyan Tolu, son bir yılda toplam 20 kitaba ses vererek "Telefon Kütüphanesi" için bir yılda 6 bin sayfa kitap okuyarak projeye ciddi bir katkı sağladı.



Telefon farklı uygulama ve özelliklerle gelişmeye devam ediyor

Diğer yandan "Telefon Kütüphanesi"nin betimlemeli resim sergisi "Tablolar Konuşuyor" ile görme engelli kullanıcılarının 20 adet dünyaca ünlü tablolaya erişimini sağlandı.

"Tablolar Konuşuyor" projesine, medya, sanat ve siyaset dünyasından isimler de sesleriyle destek vererek gönüllü tablo seslendirdi.

Geçen yıl kasım ayı sonunda ise görme engellilerden gelen talep ve yönlendirmeler doğrultusunda, "Telefon Kütüphanesi"ne para tanıma özelliği eklendi. Bu özellik ile görme engellilerin, mağazalarda, marketlerde, takside, ihtiyaç duydukları her an, üstelik internet bağlantısına ihtiyaç duymadan ödemelerini güvenle yapabilmelerine imkan sağlandı.

Görme engellilerin gündemi takip edebilmesi için Anadolu Ajansı iş birliği ile gündem haberlerini kütüphaneye entegre eden Türk Telekom, bu yıl da görme engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edecek.