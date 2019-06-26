Telefonlarınıza Erişim için Kullandığınız PIN Kodları Ne Kadar Güvenli?

ABD merkezli Sans Enstitüsü'nün araştırmasının çarpıcı sonuçlarına dikkat çeken güvenlik uzmanları, "Eğer en çok kullanılan bu 20 PIN numarasından birini kullanıyorsanız, hemen değiştirin" çağrısı yaptı.



Telefon Kullanıcılarının Yüzde 26'sı Aynı PIN Kodunu Kullanıyor.

Peki en çok tercih edilen PIN Kodları Nelerdir?



0000, 1004, 1010, 1111, 1122, 1212, 1234, 1313, 2000, 2001, 2222, 4444, 3333, 4321, 5555, 6666, 6969, 7777, 8888, 9999.

Söz konusu Enstitü'nün araştırmasına göre, telefon kilidini açmak için girilen belli başlı numaraların aynı olduğu görülüyor. Bu PIN'leri kullanan kişilerin değiştirmesi önemle tavsiye ediliyor.

6 RAKAMLI PIN'lerde ise Tarih Tercih Ediliyor



Bir başka yöntem olarak kişilerin PIN kodlarını hatırlamak için, onlara herhangi bir anlam ifade eden sayılar kullandıklarını söyleyen Moore, "Telefonlarda 4 rakamdan oluşan kodlar kullanıldığında, kişiler çoğunlukla bir yıl belirten kodlar kullanıyorlar. 6 rakamlı kod gerekli olduğunda da genellikle kolay hatırlanabilen bir tarih kullanıyorlar. Ne yazık ki bu durum, bir siber suçlunun telefonunuzun kilidini açmak için olası kodları denemesine olanak tanıyor" dedi.

PIN Tavsiyesi



"En iyi önlem, telefonunuzun kilidini açmak adına sizin için anlam taşımayan bir rakam dizisi kullanmaktır. Kod oluştururken, hareketlerinizi kimin izliyor olabileceğine dikkat etmeniz gerektiğini de belirtmekte fayda var. Toplu taşıma araçlarında insanların sık sık PIN kodlarını, şifreleri girdiğini hatta telefonda, arkasındaki üç haneli CVV numarası da dahil olmak üzere tüm kredi kartı bilgilerini bağırarak paylaştığını görüyoruz."

En son tavsiye ise iOS kullanıcıları için "iPhone'umu Bul", Android Kullanıcıları için ise "Cihazımı Bul" seçeneğini kullanarak bir güvenlik katmanı daha oluşturulması…

Telefon Kullanıcılarının Yüzde 26'sı Aynı PIN Kodunu Kullanıyor

Kaynak: Teknotalk.com