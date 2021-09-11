TELEFON KAVGASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; AİLESİ VE ARKADAŞLARI TOGOLUYU ÇİÇEK VE DUALARLA ANDI - Haberler
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TELEFON KAVGASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; AİLESİ VE ARKADAŞLARI TOGOLUYU ÇİÇEK VE DUALARLA ANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta, bozuk çıkan telefonu satıcısına iade etmek isteyen ve çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürülen Togo uyruklu Romeo E. için ailesi ve arkadaşları anma töreni düzenledi.

ESENYURT'ta, bozuk çıkan telefonu satıcısına iade etmek isteyen ve çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürülen Togo uyruklu Romeo E. için ailesi ve arkadaşları anma töreni düzenledi.

Romeo E.'nin hayatını kaybettiği yere çiçekler bırakılırken, Dua okundu.

Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde satın aldığı cep telefonununu bozuk çıkması üzerine iade etmek isteyen Romeo E., 7 Eylül Salı akşamı satıcı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis ekiplerinin saldırganı yakalamak için çalışmaları devam ederken,

arkadaşları ve ailesi Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi önünde bir araya gelip, Romeo E.'nin öldüğü noktaya kadar yürüdü. Gruptakiler, ellerindeki çiçekleri buraya bıraktı. Yakınlarından bazıları gözyaşlarına boğuldu. Gruptakiler dua okuduktan sonra buradan ayrıldı.

TELEFON KAVGASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; AİLESİ VE ARKADAŞLARI TOGOLUYU ÇİÇEK VE DUALARLA ANDI

TELEFON KAVGASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; AİLESİ VE ARKADAŞLARI TOGOLUYU ÇİÇEK VE DUALARLA ANDI

TELEFON KAVGASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; AİLESİ VE ARKADAŞLARI TOGOLUYU ÇİÇEK VE DUALARLA ANDI

TELEFON KAVGASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; AİLESİ VE ARKADAŞLARI TOGOLUYU ÇİÇEK VE DUALARLA ANDI

TELEFON KAVGASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; AİLESİ VE ARKADAŞLARI TOGOLUYU ÇİÇEK VE DUALARLA ANDI

TELEFON KAVGASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; AİLESİ VE ARKADAŞLARI TOGOLUYU ÇİÇEK VE DUALARLA ANDI

TELEFON KAVGASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; AİLESİ VE ARKADAŞLARI TOGOLUYU ÇİÇEK VE DUALARLA ANDI

TELEFON KAVGASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; AİLESİ VE ARKADAŞLARI TOGOLUYU ÇİÇEK VE DUALARLA ANDI
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Haber: TELEFON KAVGASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; AİLESİ VE ARKADAŞLARI TOGOLUYU ÇİÇEK VE DUALARLA ANDI - Haberler
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