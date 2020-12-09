Telefon kapkaççısı 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Telefon kapkaççısı 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı

09.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:29
Telefon kapkaççısı 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kayseri'de kapkaç yöntemiyle cep telefonu çalan zanlı, yapılan yargılama sonrasında 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de kapkaç yöntemiyle cep telefonu çalan zanlı, yapılan yargılama sonrasında 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık H.T. duruşmaya SEGBİS ile katılırken, O.S. de duruşmada hazır bulundu. Zanlı H.T. yapılan yargılamada, suçlamaları kabul etmeyerek, başka biriyle karıştırıldığını öne sürerek beraatını talep etti.

Mağdur O.S., duruşmada telefonunu çalan kişinin H.T. olduğunu belirterek, 'Şikayetçiyim' dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonrasında tutuklu sanık H.T.'yi 'malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan otobüs şoförüne 8 yıl 6 ay hapis cezası
16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan otobüs şoförüne 8 yıl 6 ay hapis cezası
Lisedeki pompalı dehşette karar! Okul müdürünü öldüren öğrenciler 22'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı
Lisedeki pompalı dehşette karar! Okul müdürünü öldüren öğrenciler 22'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı
21 yıl hapis cezası bulunan zanlıdan ilginç çıkış: 'Ben yattım, nasıl 21 yıl var'
21 yıl hapis cezası bulunan zanlıdan ilginç çıkış: "Ben yattım, nasıl 21 yıl var"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Yaşar Güler Donald Trump Mustafa Destici Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Şener Şen Öykü Çelik Cem Yılmaz Demet Akalın
Spor Sörloth Ozan Tufan Erol Bulut Sinan Gümüş Samet Aybaba
Tüm Haberler Psg Hakem Ankara Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Telefon kapkaççısı 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 12:29:41. #1.15#
title