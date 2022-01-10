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Telefon kaçakçısı 5 şüpheli yakalandı

Telefon kaçakçısı 5 şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de eşya kaçakçılığı yapan 5 şüpheli, yapılan 3 ayrı operasyonla yakalandı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de eşya kaçakçılığı yapan 5 şüpheli, yapılan 3 ayrı operasyonla yakalandı. Yakalanan şüphelilerden çok sayıda kaçak cep telefonu ve aksesuarlar ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 'Eşya Kaçakçılığı' ile her türlü kaçakçılığın önlenmesi adına operasyon başlattı. 3 farklı adrese ekipler tarafından yapılan operasyonda 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı. İşlemler için merkeze götürülen 5 şüpheli hakkında 'Eşya Kaçakçılığı' suçundan adli makamlarca işlem yapıldı. Yapılan operasyonda 339 adet kaçak cep telefonu, 610 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. - DENİZLİ

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