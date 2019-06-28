Telefon kablolarını çalan 3 şüpheli yakalandı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 20 bin TL değerindeki telefon kablolarını çalana 3 şüpheli yakalandı. Araçta yapılan aramada ise başka yerden alındığını tahmin edilen kablolar ile uyuşturucu madde kullanımını sağlayan düzenek ele geçirildi.

Olay, Elazığ-Diyarbakır karayolu Kuyulu köyü kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefon hatları için çekilen 20 bin TL değerindeki kablolar kimliği belirsiz şüpheliler tarafından çalındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışmada, hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin kullandığı aracı tespit etti. Aracın Keban yolu üzerinden seyir halinde olduğunu belirleyen ekipler, yolu kapatıp operasyon düzenledi. Operasyonda otomobil durdurulurken, içerisindeki 3 şüphelide yakalanarak gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada vites kolunun altında uyuşturucu madde kullanımını sağlayan düzenek, bagajda istetme yerinde ise başka yerden alındığı tahmin edilen kablolar ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin kablo kesmede kullandığı malzemelerde bulundu.

İfadeleri alınmak üzere jandarmaya götürülen şüphelilerin, çaldığı telefon kablolarının bakır kısmını sattığı da ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA