Telefon hırsızı yakalandı
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Telefon hırsızı yakalandı

Telefon hırsızı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesinde bir iş yerinden telefon çaldığı tespit edilen şahıs kıskıvrak yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir iş yerinden telefon çaldığı tespit edilen şahıs kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğümüz Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, Efeler Mahallesi'nde bir işyerinde meydana gelen telefon hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren şahsın İ.D. isimli şahıs olduğu tespit edilerek Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Çalınan telefon bulunarak sahibine teslim edilirken, İ.D isimli şahıs yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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