Telefon hırsızı yakalandı
25.11.2020 17:24 | Son Güncelleme: 25.11.2020 17:45
Gaziantep'te iş yerlerinden el çabukluğuyla cep telefonu hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı.
Gaziantep'te iş yerlerinden el çabukluğuyla cep telefonu hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 3 adet cep telefonu hırsızlığını yapan 1 şüpheliyi güvenlik kameralarından tespit etti. Yapılan operasyon sonucu yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı