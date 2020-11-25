Telefon hırsızı yakalandı
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Telefon hırsızı yakalandı

25.11.2020 17:24 | Son Güncelleme: 25.11.2020 17:45

Gaziantep'te iş yerlerinden el çabukluğuyla cep telefonu hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te iş yerlerinden el çabukluğuyla cep telefonu hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 3 adet cep telefonu hırsızlığını yapan 1 şüpheliyi güvenlik kameralarından tespit etti. Yapılan operasyon sonucu yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Telefon hırsızı yakalandı
Telefon hırsızı yakalandı
Telefon hırsızı yakalandı
Telefon hırsızı yakalandı
Telefon hırsızı yakalandı
Telefon hırsızı yakalandı
Telefon hırsızı yakalandı
Telefon hırsızı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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