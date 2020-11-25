Telefon hırsızı yakalandı

Gaziantep'te iş yerlerinden el çabukluğuyla cep telefonu hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te iş yerlerinden el çabukluğuyla cep telefonu hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 3 adet cep telefonu hırsızlığını yapan 1 şüpheliyi güvenlik kameralarından tespit etti. Yapılan operasyon sonucu yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı