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Telefon hırsızı 4 ay sonra yakayı ele verdi

Telefon hırsızı 4 ay sonra yakayı ele verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otogar karşısında bulunan bir iş yerinden müşteriye ait telefonu çalan şüpheli, 4 ay sonra yakayı ele verdi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otogar karşısında bulunan bir iş yerinden müşteriye ait telefonu çalan şüpheli, 4 ay sonra yakayı ele verdi. Şüphelinin kaçtığı motosikletin plakasını ve şüphelinin kimliğini belirleyen polis ekipleri, şahsı başka bir motosiklete taktığı plakadan buldu.

Manavgat'ta 4 ay önce Sorgun Mahallesi Sorgun Bulvarı Otogar karşısında bulunan bir alışveriş mağazasında müşteriye ait telefonun çalınması olayı, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda çözümlendi.

Şüphelinin müşteriye ait cep telefonunu çaldıktan sonra 07 LBD 73 plakalı motosikletle olay yerinden kaçtığını belirleyen ekipler, yapmış oldukları araştırmalarda olayın şüphelisinin Serkan Y. olduğunu belirledi.

Şüphelinin Sorgun Mahallesinde bulunan Turizmciler Sitesinde kaldığını belirleyen polis ekipleri, şahsı kaldığı evde yakalayarak gözaltına alırken, 07 LBD 73 seri nolu plakanın takılı olduğu motosikletin şase numarasıyla eşleşmediğini, başka bir motosiklete ait olduğunu belirledi.

Gözaltına alınarak Şelale Polis Merkezi Amirliğine getirilen ve hakkında plakayı başka araca takmasından dolayı resmi belgede sahtecilik suçundan adli işlem yapılan Serkan Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Telefon hırsızı 4 ay sonra yakayı ele verdi

Telefon hırsızı 4 ay sonra yakayı ele verdi

Telefon hırsızı 4 ay sonra yakayı ele verdi

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