Telefon dükkanından müşterilere '1 metre mesafe' kuralı Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir telefon dükkanı korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında müşterilerine '1 metre mesafe' kuralını uyguladı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir telefon dükkanı korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında müşterilerine '1 metre mesafe' kuralını uyguladı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir telefon dükkanı, müşterilerine korona virüs salgını nedeniyle, alınan tedbirler kapsamında '1 metre mesafe' kuralını hayata geçirdi. İletişim dükkanı sahibi Yasin Öncel, dükkana gelen müşteriler beklerken, çalışanlar ile müşterilerin arasında 1 metrelik boş alan oluşacak şekilde kırmızı şerit çekti. Çalışanları ile birlikte maske, bone ve eldiven takan Öncel, hijyen kurallarına dikkat ederek müşterilerine hizmet veriyor.

Korona virüsün hızla yayıldığını ve tedbirlerin alınmasında ciddi olunması gerektiğini vurgulayan Öncel, "Maalesef korona virüs tüm dünyayı etkisi altına aldığı gibi ülkemizde de hızlı bir şekilde yayılıyor. Bizler de işletmemizde, çalışanlarımızla birlikte gerekli tedbirleri almakla mükellefiz. Salgının bulaşmasını bir nebze önlemek amacıyla müşterilerimiz ile aramıza 1 metre mesafe olacak şekilde kırmızı şerit çektik" dedi.

"Hijyen için eldiven takıyoruz"

Müşterileri ile telefon ve para alışverişi sırasında sürekli olarak el temasında bulunduklarını aktaran çalışan Rezan Şimşek ise "Dükkana gelen müşterilerimiz ile telefon, telefon aksesuarları ve para alışverişinde sürekli olarak el temasında bulunduğumuz eldiven takarak hijyen sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Dükkan çalışanları tarafından kırmızı şerit üzerine yapıştırılan kağıtlara, 'Bizim için değerlisiniz', 'Sizin sağlınız içindir' yazılı kağıtlar asıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA