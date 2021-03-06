Telefon dolandırıcısının oyununu polis bozdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Telefon dolandırıcısının oyununu polis bozdu

06.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 06.03.2021 17:39
Telefon dolandırıcısının oyununu polis bozdu

Kahramanmaraş'ta kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar yaşlı adamın 11 bin lirasını dolandırmak istedi.

Kahramanmaraş'ta kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar yaşlı adamın 11 bin lirasını dolandırmak istedi. Polis ve vatandaşın uyanıklığı ile telefon dolandırıcısı düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Pazarcık İlçesinde bir vatandaşın İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek kendisini polis ve savcı olarak tanıtan bir kişinin telefonla arayıp, adının FETÖ terör örgütüne karıştığını söylemesi üzere durumu polis ekiplerine bildirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen polis ekipleri, yaşlı vatandaş ile iş birliği yaparak dolandırıcı ile buluşmasını istedi. Dolandırıcının, yaşlı adamın banka hesabında bulunan 11 bin lirayı çekip kendisine teslim etmesini istemesi üzerine, polis ekipleri yaşlı adama paraların arasına konulan kağıtlar ile bir deste para görüntüsü oluşturdu. Belirtilen adreste yaşlı adam ve dolandırıcı buluştu. Adreste hazır bekleyen polis ekipleri ise dolandırıcıyı suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli H.T, telefonla mağdur vatandaşları tuzağına çekerek dolandırdığı iddia edildi.

Telefon dolandırıcısı H.T, Emniyetteki işlemlerin arından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaşlı vatandaş ise kendisine yardım eden emniyet güçlerine teşekkür etti. - KAHRAMANMARAŞ

Telefon dolandırıcısının oyununu polis bozdu
Telefon dolandırıcısının oyununu polis bozdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Şeyma Subaşı Demet Özdemir Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Mustafa Er Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Telefon dolandırıcısının oyununu polis bozdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 17:56:23. #1.14#
title