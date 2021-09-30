Telefon dolandırıcısına 52 bin lirasını kaptırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Telefon dolandırıcısına 52 bin lirasını kaptırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Telefon dolandırıcısına 52 bin lirasını kaptırdı

Samsun'da telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcının tuzağına düşen bir kişi 53 bin lira dolandırıldı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcının tuzağına düşen bir kişi 53 bin lira dolandırıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.D.'yi (45) telefonla arayan dolandırıcı kendisini polis olarak tanıtarak korkutup kandırıp 53 bin lira parasını aldı. Dolandırıldığını anlayan B.D. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İşten çıkarılan kepçe operatörü iş makinesini yakıp güvenlik kulübesini ateşe verdi

İşten çıkarılan kepçe operatörü iş makinesini yakıp güvenlik kulübesini ateşe verdi

 Tartıştığı adamı bıçakladı, kaçmaya çalıştığını görünce tabancayla vurarak öldürdü

Tartıştığı adamı bıçakladı, kaçmaya çalıştığını görünce tabancayla vurarak öldürdü

 Kardeşine misafirliğe giden kadın, göğsünden vurulmuş halde bulundu! Cinayet mi, yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor

Kardeşine misafirliğe giden kadın, göğsünden vurulmuş halde bulundu! Cinayet mi, yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak
Magazin Gülşen Seda Sayan Prens William
Spor Rüya Tabirleri Balotelli Mehmet Topal Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Yemek Tarifleri Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Telefon dolandırıcısına 52 bin lirasını kaptırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 23:32:36. #1.11#