Telefon dolandırıcısına 35 bin lirasını kaptırdı Samsun'da bir kişi kendisini telefonla arayıp banka görevlisi olduğunu söyleyen dolandırıcıya 35 bin lirasını kaptırdı.

Samsun'da bir kişi kendisini telefonla arayıp banka görevlisi olduğunu söyleyen dolandırıcıya 35 bin lirasını kaptırdı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz dolandırıcı, C.S. (60) adlı kadını telefonla arayarak bir bankanın genel merkezinden aradığını söyledi. Dolandırıcı, A.Ş. adlı kadın tarafından adına kredi çıkarıldığını söyleyip kredinin iptali için 35 bin lira kredi çektirdi. Dolandırıcı, kredinin iptali için kendisinin banka müdürü olduğunu söylediği S.D.'nin hesabına 35 bin lirayı havale yaptırdı. Parayı havale yaptıktan sonra dolandırıldığını anlayan C.S. adlı kadın polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA