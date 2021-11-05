Telefon dolandırıcısına 1 yıl 8 ay hapis, 10 bin 500 lira para cezası

BOLU (DHA) - BOLU'da, telefonla aradığı Fatma Gürlek'i (67), kendisini komiser olarak tanıtarak 11 bin 500 TL dolandıran Ömer Özgeç (28), 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, parayı geri iade edince indirimle 1 yıl 8 ay hapis ve 10 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Bolu'da geçen yıl Ömer Özgeç, telefonla aradığı Fatma Gürlek'e, kendisini komiser Mücahit olarak tanıtıp bir kuyumcunun soyulduğunu ve adının soyguna karıştığını söyledi. Özgeç, Fatma Gürlek'e evde arama yapılacağı bu nedenle evdeki paraların bir polis tarafından alınması gerektiğini söyledi. Paniğe kapılan Gürlek, 11 bin 500 lirasını polis sandığı kişilere verdi. Paraları verdikten bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Fatma Gürlek, polise başvurdu. Polisin yaptığı çalışmayla yakalanan Ömer Özgeç, tutuklandı.

Mahkeme, parayı iade etmesi nedeniyle indirim uyguladığı sanığı 1 yıl 8 ay hapis ve 10 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdı.

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri

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