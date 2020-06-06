Telefon dolandırıcısı tutuklandı
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Telefon dolandırıcısı tutuklandı

Eskişehir'de internet ortamında telefon alım-satım konusunda bir vatandaşı dolandıran H.T. (20) isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Telefon dolandırıcısı tutuklandı
06.06.2020 15:07 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:10

Eskişehir'de internet ortamında telefon alım-satım konusunda bir vatandaşı dolandıran H.T. (20) isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, A.Y. isimli vatandaş internet ortamından telefon almak için H.T. isimli şahıs ile anlaştı. Kısa süre içerisinde dolandırıldığını anlayan A.Y. durumu Çarşı Polis Merkezine bildirdi. Yapılan araştırmalar neticesinde şüpheli şahıs Emek Mahallesindeki adresinde yakalandı. H.T. isimli şahıs, çıkarılmış olduğu mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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