Telefon dolandırıcısı suçüstü yakalandı
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Telefon dolandırıcısı suçüstü yakalandı

Bursa'da telefonla aradığı ve kendini savcı olarak tanıttığı kadını dolandırmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı.

01.09.2020 15:36 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:41

Bursa'da telefonla aradığı ve kendini savcı olarak tanıttığı kadını dolandırmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı.

S.K'ye (47) telefonda savcı olduğunu söyleyen A.K. (32), terör örgütüyle bağlantısının tespit edildiği yalanıyla para ve ziynet eşyalarını istedi.

Daha sonra telefonu kapatan S.K, polisi arayarak durumu anlattı. Polisle iş birliği yapan S.K, A.K'yi arayıp para ve ziynet eşyasını kendisine verebileceğini belirtti.

Bunun üzerine İstanbul'dan Bursa'ya gelen A.K, S.K'den 50 bin lira ile ziynet eşyasını alırken gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan A.K, adliyeye sevk edildi.

Telefon dolandırıcısı suçüstü yakalandı

Kaynak: AA

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