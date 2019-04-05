Telefon Dolandırıcısı Sahte 'Başkomisere' 4 Yıl 2 Ay Hapis

Samsun'da kendisini başkomiser olarak tanıtarak telefonla aradığı bir kişinin parasını ve altınlarını alarak dolandırdığı iddia edilen bir zanlı yargılandığı mahkemece 4 yıl 2 ay hapis, 60 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da cep telefonundan aradığı Ali K.'ye kendisini 'başkomiser Tahsin' olarak tanıtıp korkutup kandırarak 10 bin lira para, 1 adet burma altın bilezik, 1 adet halkalı altın bilezik, 1 adet kelepçeli altın bilezik ve 1 adet altın gerdanlık aldığı iddia edilen Mehmet D. hakkında "kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması ve bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle" dolandırıcılık suçundan Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında Mehmet D., "dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis, 60 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA