Telefon dolandırıcısı, 54 bin euro ile otogarda yakalandı (2)- Yeniden

KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te, yaşlı çifti arayan telefon dolandırıcılığı şüphelisi M.A., kendisini 'polis' olarak tanıtıp, 350 gram külçe altınlarını dolandırdı. Polis, M.A.'yı başka dolandırıcılık olayından elde ettiği 54 bin 515 euro ile otogarda yakaladı.

Olay, 2 Kasım'da İzmit'te meydana geldi. M.A., bir süredir takip ettiği yaşlı çifti cep telefonlarından arayarak, kendisini 'polis' olarak tanıttı. Yaşlı çifte, kimlik bilgilerinin, kuyumcu dükkanında gerçekleştirilen soygunda ele geçirildiği yalanını söyleyen M.A., evlerinde bulunan altını talep etti. Korkuya kapılan çift, evlerine gelen M.A.'ya 350 gram külçe altını verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan çift, durumu polise bildirdi.