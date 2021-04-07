Telefon dolandırıcılığı yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı

Telefon dolandırıcılığı yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı Eskişehir'de telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Telefon dolandırıcılığı yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, telefon dolandırıcılığı şikayetlerinin artması üzerine özel

ekip oluşturuldu. Ekipler, telefonda kendisini polis veya savcı olarak tanıtıp, "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş, bankada bulunan paranızı sahte belgelerle çekecekler, bu kişileri takip ediyoruz", "Kuyumcu soyulmuş, kimlik bilgileriniz kuyumcuda ele geçmiş" gibi ifadelerle bir kadını dolandırmaya çalıştığı öne sürülen Delil T.'yi suçüstü yakaladı.

Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Delil T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ FURKAN ÇETİNER