Telefon dolandırıcılığı yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Telefon dolandırıcılığı yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / ALİ FURKAN ÇETİNER - Haberler | Yerel

Telefon dolandırıcılığı yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı Eskişehir'de telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Telefon dolandırıcılığı yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, telefon dolandırıcılığı şikayetlerinin artması üzerine özel

ekip oluşturuldu. Ekipler, telefonda kendisini polis veya savcı olarak tanıtıp, "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş, bankada bulunan paranızı sahte belgelerle çekecekler, bu kişileri takip ediyoruz", "Kuyumcu soyulmuş, kimlik bilgileriniz kuyumcuda ele geçmiş" gibi ifadelerle bir kadını dolandırmaya çalıştığı öne sürülen Delil T.'yi suçüstü yakaladı.

Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Delil T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Telefon dolandırıcılığı yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı
Telefon dolandırıcılığı yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı
Telefon dolandırıcılığı yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ FURKAN ÇETİNER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özgür Özel Haydar Akar Cahit Özkan Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Ahmet Kural Hande Erçel Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Erol Bulut Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Telefon dolandırıcılığı yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 20:01:01. #1.15#
title