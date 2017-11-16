Telefon Dolandırıcılığı" Operasyonu: 38 Kişi Tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 12 ilde, telefonla dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 38 zanlı tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, ülke genelinde telefonla aradıkları kişiyi, kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak, bankaya para yatırma, yol kenarı ve çöp kutusuna para bırakma yöntemleriyle dolandıranlara yönelik çalışma başlattı.



Harran Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Şanlıurfa merkezli Malatya, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, Edirne, Kütahya, Manisa, Aydın, Ankara, İzmir ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonda 38 kişi gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Zanlıların adreslerindeki aramada, 771 bin 350 lira, 67 cumhuriyet altını, 15 tam altın, 15 yarım altın, 41 çeyrek altın, 13 bilezik, 24 reşat altın, 12 kolye, 5 küpe