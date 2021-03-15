Telefon dolandırıcılığı iddiasıyla İstanbul'da yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Sakarya'da telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla İstanbul'da yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, A.K (61) isimli kadına telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, kimliğinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince kullanıldığını, suçluların yakalanması için elindeki para ve mücevherleri vermesi gerektiğini söyledi.

Kendisine verilen hesap numarasına 42 bin lira yatıran, şüphelilerle buluşup 160 bin lira değerindeki döviz ve altınlarını da veren A.K, bir süre sonra dolandırıldığını fark ederek polise ihbarda bulundu.

Güvenlik kamerası görüntüleri ve hesapları inceleyen Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kullandığı 2 ticari taksiyi tespit etti.

Ekipler kimliklerini belirledikleri 8 şüphelinin Sakarya'da dolandırdıkları paraları İstanbul'da bir kafede toplanarak paylaştığı anlara ait görüntülere ulaştı.

İstanbul'da belirlenen 5 adrese düzenlenen operasyonla 8 zanlı gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada, çok sayıda cep telefonu, banka kartı ile 50 bin lira değerinde altın ve para ele geçirildi.

Sakarya'ya getirilen şüphelilerin sorgularında, İzmir'de aynı yöntemle 250 bin lira değerinde dolandırıcılık yaptıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol olmak üzere 4'ü serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı