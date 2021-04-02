Telefon dolandırıcılarının altınları bozdurma anı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Telefon dolandırıcılarının altınları bozdurma anı kamerada

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI - Haberler | Güncel

SİVAS'ın Divriği ilçesinde, kendilerini 'jandarma' ve 'polis' olarak tanıttıkları M.Y.'nin (60) para ile altınlarını alıp, kaçan ve kısa sürede Malatya'da yakalanan 3 kişi, mahkemece tutuklandı.

SİVAS'ın Divriği ilçesinde, kendilerini 'jandarma' ve 'polis' olarak tanıttıkları M.Y.'nin (60) para ile altınlarını alıp, kaçan ve kısa sürede Malatya'da yakalanan 3 kişi, mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin, çaldıkları altınları kuyumcu dükkanında bozdurduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. 

Divriği'nin Akmeşe köyünde yaşayan M.Y.'yi telefonla arayan dolandırıcılık şüphelileri, adının bıçaklama olayına karıştığı yalanını ve evde arama yapacaklarını söyledi. Kısa sürede adrese gelen şüpheliler, 5 bin 300 lira ile 28 bin lira değerinde ziynet eşyasını alıp, kaçtı. Dolandırıldığını anlayan M.Y.'nin ihbarı üzerine jandarma, çalışma başlattı. Olay, şüphelilerin gidebilecekleri bölge ve diğer illerdeki güvenlik güçlerine bildirildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Sürgü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin içinde bulunduğu 01 UE 409 plakalı aracı kontrol noktasında durdurdu. Araçtaki Y.K., M.Y. ile H.B. gözaltına alındı. Yapılan aramada; şüphelilerin dolandırıcılıkla ele geçirdiği 17 bin 365 lira, 4 cep telefonu, 1 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Sivas'ın Divriği ilçesine getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin, dolandırdıkları kişiden aldıkları altınların bir bölümünü aynı gün Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bozdurdukları tespit edildi. Dolandırıcılık şüphelilerinin, altınları kuyumcu dükkanında bozdurduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. 


Telefon dolandırıcılarının altınları bozdurma anı kamerada
Telefon dolandırıcılarının altınları bozdurma anı kamerada
Telefon dolandırıcılarının altınları bozdurma anı kamerada
Telefon dolandırıcılarının altınları bozdurma anı kamerada
Telefon dolandırıcılarının altınları bozdurma anı kamerada
Telefon dolandırıcılarının altınları bozdurma anı kamerada
Telefon dolandırıcılarının altınları bozdurma anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Ali İhsan Yavuz Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Can Bartu İsmail Kartal Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Alanya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Telefon dolandırıcılarının altınları bozdurma anı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 17:17:45. #1.14#
title