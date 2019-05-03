Telefon Dolandırıcılarına Operasyon: 9 Gözaltı

Samsun polisinin Ankara'da telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri 2 ay süren çalışma sonucu kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtıp çok sayıda kişiyi dolandıran zanlılara yönelik Ankara'da operasyon düzenledi. Türkiye geneli yaklaşık 30 kişiyi dolandırdıkları tespit edilen 9 kişi Ankara'da yakalanarak gözaltına alınıp Samsun'a getirildi. Dolandırıcıların mağdurlardan yüklü miktarda para dolandırdıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA