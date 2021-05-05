Telefon dolandırıcılarına operasyon: 3 gözaltı
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Telefon dolandırıcılarına operasyon: 3 gözaltı

Telefon dolandırıcılarına operasyon: 3 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta, kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak telefon dolandırıcılığı yapan örgütün para transferinde kullandığı 3 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta, kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak telefon dolandırıcılığı yapan örgütün para transferinde kullandığı 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şubeye Bağlı Dolandırıcılık Büro ekipleri, ülke genelinde iletişim ve sosyal medya kullanılarak "çekiliş kazandınız", ya da kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak ayrıca şantaj ve bahis siteleri yolu ile de vatandaşı dolandıran şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, her ilde örgütlenen ve geliştirdikleri yazılımla kendi aralarında kimseye yakalanmadan haberleşen örgüt elamanlarının illerde maaşlı ve primli eleman çalıştırdığı ortaya çıktı. Dar alan çalışmasıyla verilen eşkal üzerinde araştırma yapan ekipler, farklı sokaklarda 3 şüpheliyi tespit etti. 3 şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. Detaylı incelenmek üzere getirildikleri emniyette suçlarını itiraf eden M.E.I. (21), M.B (21) ve C.B. (43) dolandırıcıların akıl almaz taktileriyle ilgili bilgiler verdi.

Örgüt merkezinin Kahramanmaraş'ta olmadığını kendilerinin Kahramanmaraş'ta dolandırıcılık örgütü tarafından maaş ve primle çalıştırıldığını belirten dolandırıcılar, mağdurların paralarını çekilerek dolandırıcıların verdikleri ibana EFT ve hızlı para yatırma işlemiyle yaptıklarını itiraf etti. Ayrıca örgüt merkezinden telefon yoluyla dolandırılan vatandaşlardan da para veya ziynet eşyası almak için örgüt merkezinin yönlendirmesiyle kendilerinin gidip aldığı da belirlendi. Şahısların üzerinden 7 adet farklı markalarda telefon, 13 adet farklı bankalara ait banka kartı ve 7 bin 740 lira nakit para çıktı.

Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Telefon dolandırıcılarına operasyon: 3 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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